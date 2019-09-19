Son Dakika Haberleri: Salihli Kızılay'dan aşure ikramı
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Salihli Kızılay'dan aşure ikramı

1 saat önce

Türk Kızılayı Salihli Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla şube binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Salihli Kızılay'dan aşure ikramı, System.String[]

Türk Kızılayı Salihli Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla şube binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdiklerini belirten Kızılay Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, "Kızılay olarak her yıl olduğu gibi bu yılda değerli bağışçıları adına birçok yardım ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden biri de Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz aşure dağıtımıdır. Aşure dağıtarak bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. Böylesine Mübarek bir ayda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştirilmesi adına böylesine bir hayır yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. Diğer etkinliklerimiz gibi bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmayan ve emekleriyle bizlere destekte bulunan tüm gönüllü bayanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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