Salihli Kızılay, depremzedeler için bağış çadırı kurdu - Son Dakika
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Salihli Kızılay, depremzedeler için bağış çadırı kurdu

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere daha çok yardım ulaştırabilmek adına Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bağış çadırı kurdu.

Salihli Kızılay, depremzedeler için bağış çadırı kurdu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere daha çok yardım ulaştırabilmek adına Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bağış çadırı kurdu. 'Haydi Salihli iyilik sensiz olmaz' sloganıyla kurulan çadırda ayni ve nakdi yardımlar toplanıyor.


Salihli Kızılay tarafından kurulan bağış çadırını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, afetzedeler için bağışta bulundu.


"Gün Elazığ ve Malatya için birlik olma günü" diyen Kızılay Salihli Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, "Devletimiz çok güçlü bir devlettir, depremde yıkılanı yapacaktır. Millet, sivil toplum kuruluşları ve Kızılay olarak, devletin çabasına bir nebzede olsa katkı vermek amacıyla Salihli'de bağış çadırı kurduk" dedi. Musal, bağış çadırı ve Kızılay Şube binasında vatandaşlardan gelen ayni ve nakdi yardımları kabul ettiklerini, ancak kullanılmamış sıfır ürünleri kabul ettiklerini belirtti. Tüm yardımseverleri Kızılay Yardım Çadırına bağış yapmaya davet eden Musal, "Deprem bölgesinde bulunan Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştirilen iletişim sonucu acil ihtiyaç duyulan malzemeler, öncelikli olarak ısıtıcı, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemesi olarak belirlenmiştir. Başlatmış olduğumuz yardım kampanyası 31.01.2020 Cuma gününe kadar devam edecektir." diye konuştu.


Öte yandan Salihli Kızılay tarafından, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler anısına Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı. - MANİSA

Demokrasi Meydanı, Salihli, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
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