Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli olarak gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, depremzedelerin yardımına koştu.

30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem felaketinin hemen ardından Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nden afet eğitimi almış ve sahada tecrübeli 2 personel ve 5 gönüllüden oluşan afet timi, afetin yaşandığı bölgeye gitti. Ekipler, afetzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek verdi.

Depremin ardından 7 kişilik afet timinin İzmir'in Bayraklı ilçesine intikal ettiğini belirten Kızılay Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, "Kısa sürede afet bölgesine ulaşan afet timimiz bölgede su, meyve suyu, bisküvi, çorba gibi ikramların dağıtımını yapmıştır. Afet timi, İzmir'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanana kadar destek çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Musal, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı Vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. Rabbim bir daha böyle acılara yaşatmasın" diye konuştu. - MANİSA