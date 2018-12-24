Salihli Köprülü Kavşakta Sona Doğru
2 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşakta sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.
Manisa
Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli
'de E96 İzmir- Ankara
karayolu üzerine yapılan köprülü kavşakta sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda
'da sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Garaj önü ve Dörtyol
kavşağı üzerinde yükselen 1600 metre uzunluğundaki üst geçidin ölümlü ve maddi hasarlı kazalara son vererek ulaşımı rahatlatacağını vurgulayan Başkan Kayda, sıcak asfalt atılan köprülü kavşağın üst bölümünün kısa zamanda ulaşıma açılacağı müjdesini verdi. Salihli'ye kazandırılan dev yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
'e ve ekibine teşekkür eden Başkan Kayda, "Salihlimize kazandırılan bu dev yatırımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte çok yakında hizmete açacağız. Günde yaklaşık 27 bin aracın geçiş yaptığı, trafik yoğunluğunun yaşandığı E96 karayolu ve önemli bağlantı yolları üzerine yapılan köprülü kavşak ile hem ölümlü kazalar son bulacak hem de ulaşım rahatlayacak. Salihlimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA
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