Son Dakika Haberleri: Salihli Kurtuluşspor'da 1. Amatör Küme sevinci
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Salihli Kurtuluşspor'da 1. Amatör Küme sevinci

38 dakika önce

1. Amatör Küme yükselme play-off maçında rakibi Hamzabeylispor'u 3-1'lik sonuçla geçen Salihli Kurtuluşspor, adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı.

Salihli Kurtuluşspor'da 1. Amatör Küme sevinci, System.String[]
1. Amatör Küme yükselme play-off maçında rakibi Hamzabeylispor'u 3-1'lik sonuçla geçen Salihli Kurtuluşspor, adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı.

Manisa 2. Amatör Küme H Grubu ikincisi Kurtuluşspor ile C Grubu ikincisi Hamzabeylispor, 1. Amatör Küme'ye yükselme play-off maçında karşı karşıya geldi. Turgutlu Atatepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçta rakibini 3-1'lik sonuçla geçen Kurtuluşspor, ligi şampiyon tamamlayan Ayyıldızspor'un ardından 1. Amatör Küme'ye yükselen ekip oldu.

Maçta Kurtuluşspor'u hem galibiyet, hem de 1. Amatör Küme'ye yükselten golleri Sinan, Fırat ve Rıdvan attı. Karşılaşma sonrası adını 1. Amatör Küme'ye yazdıran Kurtuluşspor, sevincini taraftarları ile paylaşırken, kentte ise davullu zurnalı kutlama yaptı.

Öte yandan ekstra play-off müsabakaları sonrasında 1. Amatör Küme'ye Kurtuluşspor ile birlikte Turgutlu Esnafspor, Kayapınar Çevikspor ve Turgutalp Gençlikspor yükseldi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Turgutlu, Manisa, Salihli, Spor
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