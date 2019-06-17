Son Dakika Haberleri: Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
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Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu

1 saat önce

Manlsa 2. Amatör Küme Play-off müsabakaları sonrasında 1. Kümeye terfi eden Salihli Kurtuluşspor, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu, System.String[]
Manlsa 2. Amatör Küme Play-off müsabakaları sonrasında 1. Kümeye terfi eden Salihli Kurtuluşspor, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Manisa 2. Amatör Küme H Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve 1. Amatör Küme'ye yükselme ekstra play-off müsabakalarında Hamzabeylispor'u yenerek adını bir üst lige yazdıran Kurtuluşspor için kupa töreni düzenlendi.

Gümüş Kafede düzenlenen törenle Kurtuluşspor, kupasına kavuştu. Törene Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF Başkanı Erol Timur ile yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkan ve yönetimi, antrenör ve sporcular katıldı.

Ekstra play-off müsabakaları sonrasında 1. Amatör Küme'ye Kurtuluşspor ile birlikte Turgutlu Esnafspor, Kayapınar Çevikspor ve Turgutalp Gençlikspor'un yükseldiğini belirten ASKF Başkanı Timur "Kurtuluşspora yeni sezonda yer alacağı ligde başarılar diliyorum" dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Karaoğlu'da Manisa 2. Amatör Küme H Grubu şampiyon tamamlayıp bir üst lige yükselen Ayyıldızspor ile Ekstra play-off müsabakaları sonrasında 1. Amatör Küme'ye yükselen Kurtuluşspor'a başarılar diledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Gümüş, Manisa, Salihli
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