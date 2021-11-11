Salihli MABEM ve ÇKSM'ye Ziyaret - Son Dakika

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Salihli MABEM ve ÇKSM'yi ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ile birlikte Salihli ilçesinde MABEM ve Gümüşçay Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Eğitmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, öğretmen ve idarecilerden çalışmalar ve eksiklikler hakkında bilgi aldı. MABEM ve ÇKSM eğitmenlerine ve idarecilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu konuda özveriyle görev yapan herkese teşekkür etti.