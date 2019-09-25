Son Dakika Haberleri: Salihli MHP'den aşure hayrı
Son Dakika Güncel Haber

Salihli MHP'den aşure hayrı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Teşkilatı tarafından aşure hayrı düzenlendi.

Salihli MHP'den aşure hayrı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Teşkilatı tarafından aşure hayrı düzenlendi.


MHP Salihli İlçe Teşkilatı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında aşure hayrı düzenledi. Etkinlikte yapılan duanın ardından kazanın başına geçen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, vatandaşlara aşure ikram etti.


Birlik ve beraberliği arttıran, kaynaşma ve dayanışmayı sağlayan bu tür özel günlerde halkla iç içe olunması bakımında bu etkinliğin verimli geçtiğini vurgu yapan İlçe Başkanı Akın "Bereketin, bolluğun, hoşgörünün, birlik ve dayanışmanın sembolü geleneksel tatlımız aşureyi birlikte yiyoruz. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ve Muharrem ayının dünya barışına ve ülke kardeşliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.


Aşure etkinliğine Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Milliyetçi Hareket Partisi, Salihli, Manisa, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek
Akşener: Partimizin oyu 11,1, bizden bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor Mhp'li büyükataman'dan akşener'e: sen aslında yoksun Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 16:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli MHP'den aşure hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]