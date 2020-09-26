Salihli MHP görev dağılımı yaptı - Son Dakika

Salihli MHP görev dağılımı yaptı

Kongre sürecini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Salihli MHP görev dağılımı yaptı, System.String[]

Kongre sürecini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

MHP Salihli İlçe Başkanlığında görev dağılımı belli oldu. Kongre sürecini tamamlanmasının ardından MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MHP Salihli İlçe Teşkilatında Başkan Yardımcıları Halil Tüfek, Nurullah Özgen, Osman Çimen, Yaman Helvacı, Halil Göde, Nuh Koçak, Mustafa Ünveren, İbrahim Curacı, Fatih Saltık ve Osman Nuri Suğrak'tan oluşurken, ilçe sekreteri Fatoş Topaç Ekici, Sekreter Yardımcısı Veli Babacan, İlçe Muhasibi Halil Ünkaya, Muhasip Yardımcısı Davut Çalış'tan oluştu.

Görev dağılımlarını gerçekleştirdiklerini belirten MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın "Mazbatamızı alıp göreve başladıktan sonra ilk toplantımızda görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Şimdi görev zamanı, şimdi hizmet zamanıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde, ülküdaşlarımızın desteği ile üç hilalli bayrağı daha üst noktalara taşıyacağız. Ne Mutlu Türküm diyene" dedi. - MANİSA

Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi, Salihli, Kongre, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Salihli MHP görev dağılımı yaptı - Son Dakika


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