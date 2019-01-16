Salihli'nin Bağımsız Adayı Gökçe Seçim Beyannamesini Açıkladı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart seçimleri beyannamesini açıkladı.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart seçimleri beyannamesini açıkladı.



Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe seçim bürosunda yaptığı basın toplantısında seçim beyannamesini 7 maddede belirlediklerini söyledi. Gökçe, "Şehir, bir toprak yığını, taş yığını, beton ve asfalt yığını değil, adeta ruhu olan, adeta canı olan, tıpkı insan gibi yaşayan bir varlıktır. Salihli nüfusu 20 bindi, 80 bindi derken bugün 160 bin nüfusa sahibiz ve her geçen günde büyüyoruz. 2023 veya 2071'de belki bu nüfusumuz 500 binleri bulabilir. Bunun için bizim vizyona, bir gelecek planlamasına ihtiyacımız var. Bölge Hastanesi nerede olacak, adliye binası nerede olacak, Hükümet Konağı nerede olacak, 3., 4. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi nerede olacak, Halk Bahçesi nerede olacak, turizm bölgesi nerelerde olacak, hızlı tren istasyonuna ulaşım, yeni otobüs terminaline ulaşım nasıl olacak, yollar 2 gidiş 2 geliş büyüklüğünde mi olacak yoksa 4 gidiş 4 geliş boyutunda mı olacak, nerelerde alt geçit, nerelerde üst geçit, nerelerde köprüler olacak, bisiklet ve yaya yolları nerelerden geçecek? İnşallah önümüzdeki dönem, emaneti devralacağımız Salihli'nin adeta yeniden diriliş dönemi olacak. 1 yıllık, 5 yıllık planlar değil, 50 yıllık, 100 yıllık planlarımız, projelerimiz, hedeflerimiz var." dedi.



"Salihli her konuda marka olmalı"



"Biz, Salihli'nin marka bir şehir olmasını istiyoruz." diyen Gökçe, "Salihli fabrikaları ile marka olsun, Salihli mimarisi ile marka olsun, Salihli tabiat güzelliğiyle marka olsun, Salihli üniversitesi ile marka olsun, Salihli üretimi ile ticaretiyle marka olsun, Salihli turizmiyle marka olsun istiyoruz." şeklinde konuştu.



Seçim beyannamesindeki 'Yeni Nesil Belediyecilik' uygulamasıyla 2019 -2024 yılları arasındaki dönemin yol haritasını 7 maddede belirlediklerini açıklayan Gökçe şunları söyledi: "Birincisi Salihli Anayasalı bir belediyecilik, ikincisi kolektif belediye yönetimi, üçüncüsü hizmet ve üretim belediyeciliği, dördüncüsü sosyal belediyecilik, beşincisi sağlıkçı, turizmci belediyecilik, altıncısı çevre dostu belediyecilik ve yedinci olarak sporcu ve kültürel belediyecilik. Seçim beyannamemizde yer alan bu maddelerin açılımları olan Salihli ile ilgili projeleri ise şubat ayı içinde açıklayacağız." - MANİSA

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