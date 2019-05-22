Son Dakika Haberleri: Salihli'nin Dev Adamları 2. Lig'e Çok Yakın

Salihli'nin Dev Adamları 2. Lig'e Çok Yakın

7 saat önce

Muğla'da oynanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi final grubu maçlarına Yeşilyurt mağlubiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, bugün oynadığı maçta Volkan Aksoy Spor'u 69-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Salihli'nin Dev Adamları 2. Lig'e Çok Yakın, System.String[]
Muğla'da oynanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi final grubu maçlarına Yeşilyurt mağlubiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, bugün oynadığı maçta Volkan Aksoy Spor'u 69-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Volkan Aksoy Spor karşısında, Yeşil-beyazlı ekipte Mehmet Demir 23, Mertcan Özen 20, Berkay Yunu 10, Çevik Çiftçi 9, Leventcan Koçak 4 ve Emir Apak 3 sayı ile oynadı.

Başantrenör Murat Öztürk yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, yarın Menteşe Spor Salonu'nda saat 14.15'de başlayacak olan maçta rakibi Başkent Yenişehir'i yenerse adını 2.Lige yazdırma başarısı gösterecek.

Volkan Aksoy Spor'u yenerek çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başantrenör Murat Öztürk, "Yarın oynayacağımız maçta da Başkent Yenişehir'i yenerek, 2.Lige çıkıp, bize inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Muğla'da oynanan final grubu çeyrek final müsabaka programı ise şu şekilde: İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ankara Kayı Gençlik (12.00), Başkent Yenişehir - Salihli Belediye (14.15), Çorlu Belediyesi - Anadolu Basket (16.30), Yeşilyurt - Ege Üniversitesi (18.45)

Maçlar ise Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Muğla, Salihli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşını 43 Kez Bıçaklayarak Öldüren Cani Adam Kendini Böyle Savundu: Erdal Bana Sarkıntılık Etti Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'nin Dev Adamları 2. Lig'e Çok Yakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]