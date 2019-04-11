Son Dakika Haberleri: Salihli'nin Dev Adamları Söke'ye Karşı Rahat Kazandı

Salihli'nin Dev Adamları Söke'ye Karşı Rahat Kazandı

1 saat önce

Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı bu sezon ilk defa taraftarının karşısına çıktığı maçta Söke Basket Spor Kulübü'nü 77-44 mağlup etti.

Salihli'nin Dev Adamları Söke'ye Karşı Rahat Kazandı, System.String[]
Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı bu sezon ilk defa taraftarının karşısına çıktığı maçta Söke Basket Spor Kulübü'nü 77-44 mağlup etti.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve lige deplasmanda Ege Üniversitesi mağlubiyeti ile başlayan Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 2.haftasında Söke Basket Spor Kulübünü konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir mücadele sergileyen yeşil-beyazlı ekip, rakibini 77-44 mağlup etti. Maçta Salihli Belediyespor'da Berkay Yunus 16 sayı, yeni transfer Leventcan Koçak 11 sayı, 10 asist, Görkem Dilşen 15 sayı, Şükrü Durmuş 12 sayı, Mert Akarsu 7 sayı, Alp Özanadolu 7 ve Kaan Oray ise 6 sayı ile oynadı.

Taraftarı önündeki ilk maçta galibiyet elde etmenin sevincini yaşadıklarını belirten Baş Antrenör Öztürk, bundan sonraki maçlarda da galibiyet ile ayrılıp, istedikleri hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Öztürk, maçta yalnız bırakmayan tüm basketbol severlere ayrıca teşekkür etti.

Öte yandan Salihli Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda Uşak Belediye Basketbol'un konuğu olacak. Uşak Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma ise saat 18.00'da başlayacak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
basketbol, Salihli Belediyespor, Söke, Spor
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