Son Dakika Haberleri: Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor

Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor

13 saat önce

Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.

Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor, System.String[]
Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.

Antrenör Hasan Gören, yardımcı antrenörler Mutlu Kılıç ve Hüseyin Kurt yönetiminde yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başaran Genç Sultanlar, bugün oynanan karşılaşmada Yalova Çiftlikköyspor'u 3-1 yenerek 2.galibiyetini aldı. Yarın THY ile karşılaşacak olan Genç Sultanlar, bu maçı kazanması halinde Türkiye Final Grubuna gitmeye hak kazanacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sultanlara final yolunda başarılar diledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
Balıkesir, Türkiye, Salihli, Genç, Spor
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