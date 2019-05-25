Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor
13 saat önce
Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.
Salihli Belediyespor Genç
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir
'de düzenlenen Türkiye
Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.
Antrenör Hasan Gören
, yardımcı antrenörler Mutlu Kılıç
ve Hüseyin Kurt
yönetiminde yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Çanakkale Belediyespor
'u 3-2 yenmeyi başaran Genç Sultanlar, bugün oynanan karşılaşmada Yalova
Çiftlikköyspor'u 3-1 yenerek 2.galibiyetini aldı. Yarın THY
ile karşılaşacak olan Genç Sultanlar, bu maçı kazanması halinde Türkiye Final Grubuna gitmeye hak kazanacak.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda
, genç sultanlara final yolunda başarılar diledi. - MANİSA
Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak
Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel