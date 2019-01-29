Salihli'nin Jeotermal Kaynağı Sağlık Turizmi İçin Kullanılacak

Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa'nın Salihli ilçesindeki ticaret ve sanayi odasının "Sağlık turizmi" konusunda eğitim desteği projesini onayladı.

Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa'nın Salihli ilçesindeki ticaret ve sanayi odasının "Sağlık turizmi" konusunda eğitim desteği projesini onayladı.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansından yeni bir proje desteği aldı. Jeotermal kaynaklarının bolluğu ile yüzyıllardır termal tedavide bir merkez haline gelen Salihli, termal kaynaklardan sağlık alanında daha fazla yararlanmak, bunun yanı sıra hastanelere yurt içi ve dışından yeni hastaların çekilmesi konusunda eğitim alacak. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Kurşunlu ve civarının termal turizm yatırımı kapsamına alınmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, bu konuda istenen düzeyde gelişme kaydedilemezken, sağlık turizmine dikkat çekmek için Salihli TSO bu konuyu gündeme getirmek için bir eğitim projesi hazırladı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek kapsamına alınan Salihli TSO'nun sağlık turizmi eğitimi projesi, önümüzdeki günlerde otel ve hastanelerin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, termal kaynakların sağlık turizminde yararlanılmasının yanı sıra, hastanelere yurt dışından tedavi amaçlı hasta gelmesini de kapsayacak olan proje hakkında şöyle konuştu: "Salihli sağlıkta bir merkez konumunda bulunuyor. Üç büyük özel hastanemiz ve bölgeye hitap eden devlet hastanemizle yaklaşık 500 bin kişiye sağlık hizmeti ulaştırılıyor. Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesini kapsayan projemizin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiş olması sevindirici. Sağlık turizmini canlandırmak için bu bizim için büyük bir avantaj. Konuyla ilgili üyelerimizin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan eğitime katılması son derece önemli. Sağlık turizmini bölgemizde canlandırmak ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır"



Öte yandan Zafer Kalkınma Ajansı, eğitim desteğinin ardından önümüzdeki günlerde fizibilite etüdü çağrısına çıkması bekleniyor. - MANİSA

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