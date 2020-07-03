Salihli'nin meslek erbapları ziyaret edildi - Son Dakika

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek ve zanaatkarları, gün yüzüne çıkarmak ve desteklemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları, Salihli'de mesleklerin erbaplarını ziyaret etti.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları, Salihli'de ilk olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Komisyon üyeleri çalışmalar hakkında Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda'ya bilgi verirdi. Başkan Kayda ise, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, komisyon üyelerine başarılar diledi. Komisyon üyeleri daha sonra ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Orçun Abalı'yı ziyaret etti. Komisyon üyeleri ilçede çalışmalarına, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin erbaplarını ziyaret ederek devam etti. - MANİSA