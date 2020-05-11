Salihli'nin parkları çocuklar için hazırlandı - Son Dakika

Salihli Belediye ekipleri bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklara hafta içi verilecek izin dolayısıyla şehir merkezinde bulunan tüm parklarda dezenfekte çalışmaları başlattı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklar normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte belirli aralıklarla dışarı çıkabilecekler. Buna göre, 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilecek. Çocukların ve gençlerin parklarda ve yeşil alanlarda güzel vakit geçirmeleri için çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklar ile içerisinde bulunan oyun gruplarını korona virüs salgınına karşı detaylı bir şekilde ilaçlayarak dezenfekte etti.



Salihli Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salgın nedeniyle uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlerimiz ve çocuklarımız önümüzdeki hafta belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkacaklar.Çocuklarımızı ve gençlerimizi korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz şimdiden parklarda çalışmalara başladı. Şehir merkezindeki tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor." dedi. - MANİSA