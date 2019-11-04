Son Dakika Haberleri: Salihli'nin Sultanları 5. sette kaybetti
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Salihli'nin Sultanları 5. sette kaybetti

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 5. hafta maçında grup lideri Sakarya Voleybola 5. sette 3-2 yenildi.

Salihli'nin Sultanları 5. sette kaybetti, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 5. hafta maçında grup lideri Sakarya Voleybola 5. sette 3-2 yenildi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, Sakarya Voleybol ile karşılaştı. Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk setini konuk takım 20-25 kazandı. Taraftarlarının desteğiyle 2. ve 3. seti 25-20 ve 25-23 alan Yeşil-beyazlılar, 2-1 öne geçti. Sakarya Voleybol, 4. seti 14-25 alınca maçta durum eşitlendi ve maç 5. sete uzadı. Uzatma setini 15-17 alan konuk ekip Sakarya Voleybol sahadan 2-3 galibiyetle ayrılan taraf oldu.


Salihli Belediyespor, aldığı bir puanla 6 puana yükselirken Sakarya Voleybol ise 14 puanla grupta liderliğini sürdürdü.


Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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