Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi - Son Dakika Spor

Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Edirnespor'u set vermeden 3-0 yendi.

Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Edirnespor'u set vermeden 3-0 yendi. Yeşil-beyazlı ekip, ligi 37 puanla 4. sırada tamamladı.


Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, ligin son maçında evinde Edirnespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada setleri 25-19, 25-16 ve 25-18 kazanan Salihli'nin Sultanları sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.


Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 37 puan toplayan Yeşil-beyazlı ekip, ligi 4. sırada bitirdi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde ilçeyi başarıyla temsil eden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile teknik heyeti kutladı. - MANİSA

Edirnespor, voleybol, Türkiye, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye, turizmde 2020'ye rekorla başladı
İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]