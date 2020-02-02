Salihli'nin Sultanları Gölcük'te kazandı: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'nin Sultanları Gölcük'te kazandı: 3-1 - Son Dakika Spor

Salihli'nin Sultanları Gölcük'te kazandı: 3-1

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Gölcük'te oynadığı maçta Gölcük İhsaniyespor'u 3-1 yenerek deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.

Salihli'nin Sultanları Gölcük'te kazandı: 3-1, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Gölcük'te oynadığı maçta Gölcük İhsaniyespor'u 3-1 yenerek deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.


Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, gruptaki 18. hafta maçında Gölcük İhsaniyespor ile karşılaştı.


Gölcük 17 Ağustos Spor Salonunda oynanan maçın ilk iki setini Salihli'nin Sultanları 25-13 ve 25-12 kazandı. Üçüncü seti ev sahibi 25-19 alınca maçta durum 1-2 oldu. Dördüncü seti 25-19 alan Yeşil-beyazlılar, maçı 3-1 kazanarak salondan 3 puanla ayrıldı.


Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 31 puana ve grupta 4. sıraya yükselirken Gölcük İhsaniyespor ise 19 puanda kaldı.


Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta kendi evinde Nova Gençlik ile karşılaşacak. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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