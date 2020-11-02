Salihli'nin sultanları ilk yenilgisini aldı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grupta sahasında TFL Altekma'yı 3-0 yenilen Salihli Belediyespor'da 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Sezonun ilk 3 haftasında Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Pamukkale Belediyespor maçlarını kazanıp lige fırtına gibi başlayan Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki yeşil-beyazlılar, İzmir ekibi TFL Altekma'yı 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip TFL Altekma, 1. seti 19-25 kazanıp maçta durumu 0-1 yaptı. Çekişmeli geçen 2. sette de 23-25'lik üstünlük sağlayan konuk ekip, 3. seti de 15-25 alınca, sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip, TFL Altekma'yı yenilerek, sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.

Salihli Belediyespor bu mağlubiyet ile 9 puanda kalırken, TFL Altekma ise 9 puana yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında deplasmanda İzmir ekiplerinden Rota Koleji'nin konuğu olacak. - MANİSA