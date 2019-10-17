Son Dakika Haberleri: Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti
Son Dakika Spor Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti

Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti

52 dakika önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grupta genç oyuncularla mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa'da oynadığı 2. hafta maçında Ata Okul Spor'a 3-1 yenildi.

Salihli'nin sultanları Manisa'da kaybetti, System.String[]

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grupta genç oyuncularla mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa'da oynadığı 2. hafta maçında Ata Okul Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'a 3-1 yenildi.


Sezona, İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yenerek galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Manisa Ata Okul Spor ile karşılaştı. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk iki setini 19-25 ve 25-27 kaybeden Salihli'nin Sultanları, 3. seti 29-27 aldı. Son seti de 16-25 kaybeden Yeşil-beyazlı ekip, maçtan mağlubiyetle ayrıldı.


Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çiftlikköy Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00 da başlayacak. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
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