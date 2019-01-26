Salihli'nin Sultanları Yeşilyurt'tan Set Alamadı
29 dakika önce
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.
Salihli Belediyespor
Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt
'a 3-0 mağlup oldu. Türkiye
Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden ve kümede kalma mücadelesi veren Salihli Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde İstanbul
ekiplerinden Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'u konuk etti. Atatürk
Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekip rakibine karşı bir üstünlük sağlayamayınca ilk seti 15-25, ikinci seti 20-25 ve üçüncü seti 16-25 rakibi Yeşilyurt'a verdi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt ise puanını 37'ye yükseltti.
Karşılaşmayı ise Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve sporseverler izledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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