Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç - Son Dakika Spor

Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç

6 saat önce

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da oynadığı ikinci yarının ilk maçında İnegöl Voleybol'u set vermeden 3-0 yenerek devreye galibiyetle başladı.

Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç, System.String[]

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da oynadığı ikinci yarının ilk maçında İnegöl Voleybol'u set vermeden 3-0 yenerek devreye galibiyetle başladı.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2.grupta mücadele eden Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetimindeki Salihli Belediyespor, Bursa'da kazanarak deplasmandaki 5. galibiyetini aldı. Salihli Belediyespor, ligin 12. hafta maçında deplasmanda İnegöl Voleybol ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli'nin Sultanları, ilk seti 25-13, ikinci seti 25-14 ve son seti de 25-19 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 21 puana yükselirken İnegöl Voleybol ise 1 puanda kaldı.


Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta evinde Manisa Ata Okul Spor ile karşılaşacak.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bursa deplasmanında kazanarak ikinci devreye galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor'un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, voleybol, Salihli, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek

Son Dakika Haberleri
17:35 Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor
17:30 'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika Spor
17:29 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika Spor
17:25 Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant'ta antrenman yaptı - Son Dakika Spor
16:59 Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]