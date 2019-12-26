'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak' - Son Dakika Ekonomi

'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak'

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yatırımcıların Salihli OSB'ye ilgisinin büyük olduğunu ifade ederek, 2. etapta toplam 10 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini, ailelerin de hesaba katıldığında OSB'nin yaklaşık 40 bin bin kişi için ekmek kapısı olacağını söyledi.

'Salihli OSB 40 bin kişiye ekmek kapısı olacak', System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yatırımcıların Salihli OSB'ye ilgisinin büyük olduğunu ifade ederek, 2. etapta toplam 10 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini, ailelerin de hesaba katıldığında OSB'nin yaklaşık 40 bin bin kişi için ekmek kapısı olacağını söyledi.


Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Salihli Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Etil, Ünal Çakıcı, Volkan Köksal, Salihli Kaymakam Vekili Abdullah Uçgun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Organize sanayi bölgesinin 1. ve 2. etapları ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, 2019 yılı bütçesi ibra edilerek, 2020 bütçesi görüşüldü. Bütçenin yanı sıra arsa tahsis birim fiyatı, yönetim aidatı, alt yapı katılım bedeli, şebeke ve artezyen suyu satış ve atık su bedeli ile 2020 yılı hizmet bedeli görüşülerek karara bağlandı.


Sanayicilere ülke ekonomisine yaptıkları katkılar sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, Salihli'nin konumu, sahip olduğu alt ve üst yapı imkanları ile yatırım için girişimcilere önemli avantajlar sağladığını söyledi. Yatırımcıların Salihli OSB'ye ilgisinin de büyük olduğunu ifade eden Vali Deniz, 2. etapta toplam 10 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini, ailelerin de hesaba katıldığında OSB'nin yaklaşık 40 bin bin kişi için ekmek kapısı olacağını sözlerine ekledi.


Ülkede taş üstüne taş koyacak herkesin yardımcısı olmak görevimiz diyen Vali Deniz, "Sanayicilerimizle, işçilerimizle, eğitimcilerimiz ve idarecilerimizle Manisa'yı her alanda en iyisi yapmaya gayret edeceğiz" dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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