Son Dakika Haberleri: Salihli OSB'de 3 firmaya daha yer tahsisi yapıldı
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Salihli OSB'de 3 firmaya daha yer tahsisi yapıldı

26 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etap bölgesinde 3 firmaya yer tahsisi yapıldı.

Salihli OSB'de 3 firmaya daha yer tahsisi yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etap bölgesinde 3 firmaya yer tahsisi yapıldı.


Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta bulunan sanayi parsellerine yatırımcıların yoğun talebi artarak devam ederken 3 firmaya daha yer tahsisi yapıldı. Salihli Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Salihli OSB 2. Etaptan yer tahsisi yapılan 3 firmanın bin 700 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Salihli OSB 2. Etaptaki bin 350 dönüm sanayi parseli için 25 firmanın resmi başvuru yaptığını ve yeni tahsis yapılan 3 firmayla birlikte toplamda 28 firmaya yer tahsisi yaptıklarını açıklayan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak yeni fabrika ve tesislerle birlikte Salihli'de işsizliğin de önleneceğini vurguladı.


Yatırımcıların ilgi odağı olan Salihli OSB'ye başvuru talebinde bulunan 3 özel işletme ile yer tahsis sözleşmeleri imzalandı. Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen törende, Salihli OSB 2. Etap sanayi parselleri için başvuru talebinde bulunan 3 firma ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında arsa tahsis sözleşmeleri imzalandı. İmza töreni sonrasında firma yetkilileri kendilerine her konuda yardımcı olan Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.


Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu'nun da katıldığı görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, arsa tahsisi yapılan 3 firmanın kuracakları işletmelerde bin 700 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek, "Öncelikle imzaladığımız sözleşmeler yatırımcılarımıza ve Salihli'mize hayırlı olsun. Kurulacak fabrikalar sayesinde yeni iş kapıları açılacak. Yatırımcılar için önemli bir istihdam merkezi haline gelen Salihli OSB, bizimle birlikte emin adımlarla daha da gelişerek büyüyor. Hem Belediye Başkanı hem de OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak yatırımcılarımızı Salihlimize davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Organize Sanayi Bölgesi, Salihli, Manisa, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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