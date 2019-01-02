Son Dakika Haberleri: Salihli Osb'de Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı

Salihli Osb'de Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı

53 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2019 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Osb'de Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2019 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Basri Ersoy ve Abdülkadir Akkaplan ile OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.

Yatırımcıların 2.etap OSB'ye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Kayda, 887 bin 525 metrekarelik sanayi parselinin 614 bin 170 metrekaresinin yatırımcılara tahsis edildiğini vurgu yaptı. Kayda, 2. etap OSB'de tahsis oranı bakımından yüzde 72 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB 2. etapta arsa tahsisi başvuruları, yapımı süren altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, OSB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:52:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Osb'de Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]