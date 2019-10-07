Son Dakika Haberleri: Salihli OSB'den ilçe ekonomisine dev katkı
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Salihli OSB'den ilçe ekonomisine dev katkı

31 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalar gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile Salihli ekonomisine dev katkı sağlıyor.

Salihli OSB'den ilçe ekonomisine dev katkı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalar gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile Salihli ekonomisine dev katkı sağlıyor.


Ege Bölgesi'nin tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgelerinin başında yer alan Salihli OSB, son yıllarda büyük firmaların yaptığı yatırımlarla kentin gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. 1998 yılında kurulan Salihli OSB, geride bıraktığı 21 yılda Salihli ekonomisine adeta cansuyu oldu. 2002 yılında 2 firmaya arsa tahsisi yapılırken, bu 2 firmanın faaliyete geçmesiyle 2002 yılında 50 bin dolarlık ihracat yapıldı. Daha sonraki yıllarda adeta yıldızı parlayan Salihli OSB, 2008 yılında 13.8 milyon dolar, 2009 yılında 23.9 milyon dolar, 2010 yılında 26.6 milyon dolar, 2011 yılında 48 milyon lira, 2012 yılında 57 milyon lira, 2013 yılında 57.2 milyon dolar, 2014 yılında 157 milyon lira ve 2018 yılında 117 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.


Salihli OSB'deki 1. etaptaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından 2. etaptaki yatırımların artarak devam ettiğini belirten Salihli Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, her geçen gün çığ gibi büyüyen Salihli OSB'nin 2023 hedefinin ise 10 bin çalışan ve 400 milyon dolarlık ihracat rakamı olduğunu söyledi. - MANİSA

Salihli, İhracat, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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