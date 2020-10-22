Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı - Son Dakika

Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı

22.10.2020 11:10
Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Salihli Organize Sanayi Bölgesinde üretim gerçekleştiren firmalara yönelik teknolojik anlamda kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında Ar-Ge çalışmaları yaparak uygulamalı eğitim programları verecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Salihli Organize Sanayi Bölgesinde üretim gerçekleştiren firmalara yönelik teknolojik anlamda kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında Ar-Ge çalışmaları yaparak uygulamalı eğitim programları verecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yapılması planlanan işbirliği dolayısıyla Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Rektör Ataç, Salihli OSB'de üretim gerçekleştiren firmalara yönelik Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından verilecek olan Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalı eğitim programları konularında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında neler yapılabileceği hakkında bilgiler verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Salihli OSB'deki firmalar arasında teknolojik anlamda köprü olacağını belirten Rektör Ataç, "Siz eğitimci bir belediye başkanısınız ve eğitim anlamında üniversitemize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitelerin en büyük özelliği eğitim ve Ar-Ge çalışmalarıdır. Ben heyetimle birlikte üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sizi Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı sıfatınızla ziyaret ediyorum. Bu yıl Mart ayında yaptığımız ziyarette konu hakkında istişarelerde bulunmuştuk. Bugün de Salihli OSB'ye Ar-Ge ve eğitim anlamında neler yapabiliriz, nasıl bir işbirliği içerisinde oluruz noktasında istişarelerde bulunmak için sizi ziyaret ettik. Üniversitemizin beyin gücü ile insan kaynağını birleştirerek üretim ve verimliliği arttırmak istiyoruz." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Salihli OSB arasında yapılacak olan işbirliği çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ile heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2014 yılından itibaren başlattıkları yatırımlarla Salihli OSB'nin bölgenin sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. OSB idari binasını tamamladıklarını belirten Başkan Kayda, 2. Etapta sektöründe öncü Agrobest Grup, Norm Grup, Vergo Enerji ve Tayra tekstil olmak üzere 33 firmaya yer tahsisi yaptıklarını kaydetti. Başkan Kayda, "OSB'de pek çok sektörde üretim yapılmaktadır. Tüm yatırımlarıyla güçlenen Salihli OSB, bölgenin cazibe merkezi oldu. İşsizlerin de umudu olan Salihli OSB, Ocak 2020 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgemiz, Salihli'mize, bölgemize ve ülkemize ekonomik anlamda değer katıyor. OSB 2.Etapta inşaatı devam eden firmalarımızın da üretime geçmesiyle birlikte hem üretim artacak, hem de istihdam sayısı 10 binlere ulaşacak. Üniversite-sanayi işbirliğine verdiğiniz katkılardan dolayı Sayın Rektörümüze ve heyetine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi heyeti ile Salihli OSB Yönetim Kurulu üyeleri, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ilk istişare toplantısını yaparak çalışmalara başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi heyeti, Ar-Ge çalışmaları ile teknolojik yenilikler, kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında bilgi vermek amacıyla Salihli OSB'deki firma temsilcilerini üniversiteye davet etti.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, MCBÜ Genel Sekreter Vekili ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bora Canbula, Rektör Danışmanları Nihat Akyol ve Doç. Dr. Fehmi Bardak, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cihangir Alaca da eşlik etti. - MANİSA

Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı
Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı
Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Salihli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli OSB ile Manisa CBÜ arasında Ar-Ge işbirliği başladı - Son Dakika Ekonomi

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