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Salihli OSB yönetimi toplandı

1 saat önce

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ağustos ayı toplantısı, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli OSB yönetimi toplandı, System.String[]
Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ağustos ayı toplantısı, Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Karaca, Basri Ersoy ve OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı. İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB'ye gelecek doğalgaz için yapılacak olan alt yapı inşaat çalışmaları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB 2.Etapta yeni fabrika inşaatlarının hızla devam ettiğini belirterek doğalgazın OSB'ye gelmesiyle yatırımcının en önemli sorunu olan enerji ihtiyacı sorununun da ortadan kalkacağını vurguladı. - MANİSA
Zeki Kayda, Salihli, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
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