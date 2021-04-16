SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR - Son Dakika

SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR

16.04.2021 17:06

EGE Bölgesi'nin önemli tarım alanlarından Salihli Ovası'nda baharın gelmesiyle hareketlilik başladı.

EGE Bölgesi'nin önemli tarım alanlarından Salihli Ovası'nda baharın gelmesiyle hareketlilik başladı. Pandemiye rağmen 70 bin dekar alanda üretimin yapıldığı ovadaki tarlalara domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan ve mısır ekimine başlandı. Çiftçileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, 12 ay üreten çiftçiyle gurur duyduklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla Salihli Ovası'ndaki hareketlilik arttı. 70 bin dekar alanda üretimin yapıldığı ovadaki tarlalara domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan ve mısır ekimine başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, çiftçileri tarlada ziyaret etti. Fidelerin toprakla buluşmaya başladığını belirten Yalvaç, Nisan ayı itibariyle ekimine başlanan ürünlerimizin haziran ayı başında hasadına başlanılacaktır. Hasat edilen karpuz, biber, patlıcan, domates, mısır Türkiye'nin her yerine gidecek, pazarda ve marketlerde yerini alacaktır. Biz üreten çiftçimizle, onur ve gurur duyuyoruz diye konuştu.

Domates dikimine başladıklarını belirten üretici Turgay Başgönül, Ülkemizin ve dünyanın geçtiği zor günlerde üretime devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için artırarak üretmeye devam edeceğiz. Üretim aksamasın, insanlarımız mağdur olmasın diye çiftçimiz elinden ne geliyorsa yapıyor. Buna inancımız tam. Yeter ki devletimiz, hükümetimiz, bizlere hem mazot, gübre desteklemesinde, hem de piyasa dengelemesinde çiftçisine sahip çıksın diye konuştu. 30 yıllık domates üretici Turan Karahan, baharın gelmesiyle birlikte domates dikimine başladıklarını söyledi. Diktikleri fidelerin 3 ay sonra ürün verip, hasadına başlayacaklarını anlatan Karahan, Fidelerimizi kimisini kendimiz yetiştirip, kimisini tedarik ediyoruz. Biz üretiyoruz, devletimiz ve hükümetimizden beklentimiz mazot ve gübre desteğinin biraz daha artırılması dedi. Adala Mahallesindeki üreticilerden Muammer Beyazçiçek, karpuz fidanlarını toprakla buluşturmaya başladıklarını belirtip Allah nasip ederse, bu karpuz fidanları 90 gün sonra ürün verecek ve hasadına başlayacağız. Hasat ettiğimiz karpuzları da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine göndereceğiz dedi.

SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR
SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR

Ziraat Odası, Domates, Türkiye, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALİHLİ OVASI'NDA FİDELER TOPRAKLA BULUŞUYOR - Son Dakika


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