Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altın'da" dikim zamanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Salihli Ovası'nda 'Kırmızı Altın'da' dikim zamanı - Son Dakika Ekonomi

Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altın'da" dikim zamanı

6 saat önce

Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altın'da" dikim zamanı Yerli domates fideleri toprakla buluştu Salihli ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Yerli domatesin lezzeti farklıdır" Domates üreticisi Ahmet Ayyıldız: "Domateslerimiz lezzeti ve aroması ile en üst safhadadır" Sofraların vazgeçilmezi olan...

Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altın'da" dikim zamanı

Yerli domates fideleri toprakla buluştu

Salihli ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Yerli domatesin lezzeti farklıdır"

Domates üreticisi Ahmet Ayyıldız: "Domateslerimiz lezzeti ve aroması ile en üst safhadadır"

MANİSA - Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan yerli domates fideleri toprakla buluşmaya başladı.

Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası'nda bahar mevsimi ile birlikte tarlaya inen çiftçi havaların ısınmasının ardından toprağı işleyip dikim çalışmalarına başladı. Yaz döneminde en çok tercih edilen, lezzeti ve kalitesiyle sofraların değişmez lezzet ürünü olan yerli Kemerdamları domatesinin ilk fideleri toprakla buluşmaya başladı. Toprakla buluşan yerli domatesler, haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini almaya başlayacak.

"Kemerdamları domatesinin lezzeti farklıdır"

Kemerdamları Mahallesi'nde yetiştirilen sofralık domatesi fidanlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Kemerdamları Mahallemizin en büyük özelliği, göl kenarın olan bir mahallemiz olup, çok verimli topraklara sahiptir. Verimli topraklarda hem rengi, hem aroması, hem de cinsi ile sofraların en çok aranan domatesi yetiştirilmektedir" dedi.

Domates üretiminde, Türkiye'de Antalya'dan sonra en fazla üretim Salihli Ovası'ndaki Kemerdamları Mahallesi'nde yapıldığını vurgulayan Yalvaç "Bununla da gurur duyuyoruz. Kırmızı altınımızla, beyaz altınımızı üreten çiftçimizle Salihli Ziraat Odası olarak her zaman gurur duymaktayız. Çiftçimiz üretmek ve tarlasına girmek zorundadır. Üretip, çalışıp, emek harcayacaklar ki, bizler yiyeceğiz, aç kalmayacağız. Çiftçi üretecek ki marketlerdeki raflar boş kalmayacak. Biz üretmeye ve çalışmaya devam edelim, siz evde kalın, sağlıcakla kalın" diye konuştu.

Domates tohumlarını alıp, Ocak ayında seralarda diktikleri belirten domates üreticisi ve aynı zamanda Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Viyollerde yetiştirdiğimiz domates fidanlarını bugün itibari ile toprağa emanet ettik. Ektiğimiz bu fidanlar Haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini alacak. Sağlıklı kalın, sağlıklı kalmak için Kemerdamları domatesini yiyin" dedi. Kemerdamları Mahallesi'nin en büyük gelirlerinin başında domates geldiğini anlatan Ayyıldız "Bizde ilk traktörümüzü 1983 yılında domates parası ile aldık. O gündür domates ekiyoruz. Allah bin bereket versin. Kazandığımız yıllarda oldu, zarar ettiğimiz yıllar oldu. Köyümüzün en önemli gelir kaynağı olan domates, lezzeti ve aroması ile en üst safhada. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza çok kaliteli ve lezzetli domates yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Çeyiz parasını domatesten çıkaracağını belirten çiftçi Ayşe Ayyıldız ise "Yeni sezon domates ekimine başladık. İnşallah bu hasat döneminde domateslerimiz para eder ve benim çeyiz param olur. Tek temennim bu" dedi.

Salihli Ovası'nda Kırmızı Altın'da dikim zamanı

Salihli, Yalvaç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:02 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı         
16:31
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 19:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli Ovası'nda "Kırmızı Altın'da" dikim zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]