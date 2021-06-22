Salihli Ovasını dolu vurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım alanlarında zarara neden oldu. Üzüm bağları, karpuz, mısır, domates ve biberde yüzde 65 ila yüzde 100 arasında zarar olduğu bildirildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Çiftçilerle görüşen heyet, zararın büyüklüğü konusunda bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Zarar çok büyük"

Gökçeköy, Çapaklı, Taytan Kırdamları ve Adala mahallelerindeki biber, karpuz, mısır ve üzüm bağlarında yüzde 65 ile yüzde 100 arasında zarar yaşandığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Ovamızda ne yazık ki zararın boyutları çok büyük. Bizler Ziraat Odası olarak devletimizden üreticilerimizin bu zararının ve mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor, çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bir daha böyle afetlerle karşılaşmamak tek temennimizdir" dedi.

"4 bin dekar alan zarar gördü"

6 mahallede yaklaşık 4 bin dekarlık alanın etkilendiği Salihli'de zeytin, üzüm, karpuz, domates, biber, salatalık, mısır, erik ve kayısı gibi ürünlerin zarar gördüğünü kaydeden İl Müdürü Metin Öztürk ise "Mahallelerimizde zarar belirleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin zararın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla İl Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu ya da don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum" dedi.

"Çiftçilerimize çok geçmiş olsun"

Bölge de tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe genelinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur sonrasında birçok noktada gece geç saatlere kadar belediye ekiplerinin sahada mücadele ettiğini belirterek, özellikle Çelikli, Damatlı, Burhan, Bahçecik, Adala, Gökçeköy ve Kırdamları mahallelerinde selden dolayı kapanan yollarda açma ve temizleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Taytan, Adala, Gökçeköy, Çapaklı ve Kırdamları mahallelerinde sağanak ve doludan yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Başkan Kayda, "Bu bölgelerdeki üzüm, zeytin, karpuz, domates, biber, patlıcan, salatalık, mısır, erik ve kayısı bahçeleri dolu ve selden büyük zarar görmüş. Kaymakamımız başkanlığında oluşturulan bir heyetle birlikte aşırı yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gören mahallelerimizi ziyaret ederek çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, her türlü afattan ülkemizi ve milletimizi korusun" diye konuştu.

Oluşturulan ekiplerce yağıştan zarar gören tarım arazilerinde zarar belirleme çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise "Çapaklı, Adala, Kırdamları, Gökçeköy, Taytan ve Süleymaniye mahallelerinde zarar gören üreticilerimizle bir araya geldik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sorunlarını dinledik. İlçe Tarım Müdürlüğü zarar tespitlerini yapmaya başladılar. Afetten zarar gören üreticilerimiz için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA