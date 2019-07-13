Son Dakika Haberleri: Salihli potada Manisa şampiyonu, Türkiye 5'incisi oldu
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Salihli potada Manisa şampiyonu, Türkiye 5'incisi oldu

4 saat önce

Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, oynadığı Manisa Liginde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Salihli potada Manisa şampiyonu, Türkiye 5'incisi oldu, System.String[]
Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, oynadığı Manisa Liginde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. U 10 Erkekler ve Büyük Erkeklerde Manisa şampiyonu olan Yeşil-beyazlılar, Türkiye Bölgesel Liginde de Büyük Erkekler de Türkiye 5'incisi oldu.

Antrenör Çağatay Köse yönetiminde başarılı sonuçlar alan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, U 11, U 12 ve U 14 Erkekler Liginde Manisa 3'üncüsü olarak sezonu tamamladı.

Manisa şampiyonluğu ile Türkiye 5'inciliği kazanan Yeşil-beyazlı basketbolcuları tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni sezonda sporculara başarılar diledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
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