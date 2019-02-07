Salihli Potada Şampiyon Oldu, Adını Bir Üst Lige Yazdırdı

Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Lig'inde şampiyon olup, adını Bölgesel Lige yazdırdı.

Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Lig'inde şampiyon olup, adını Bölgesel Lige yazdırdı.



4 takımın yer aldığı grupta zorlu maçlara çıkan Salihli Belediyespor Basketbol Erkek Takımı son maçında Akhisar Belediyespor'a kendi sahasında yenilmiş ve şampiyonluk umutlarını son maça bırakmıştı. Yapılan son maçta Akhisar Belediyespor Basketbol takımı rakibine boyun eğince, Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı averaj ile Manisa İl Şampiyonu oldu. Şampiyon olan Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı Manisa İlini bir üst lig olan Bölgesel Ligde temsil edecek.



Sezonu şampiyon tamamlayıp, bir üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Antrenör Murat Öztürk, Salihli'yi Bölgesel Amatör Ligde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Öztürk, "Salihli'de basketbol kültürünün temellerini atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil eden basketbolcular ile antrenör Murat Öztürk'ü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm şampiyon basketbolculara başarılar diledi. - MANİSA

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