Son Dakika Haberleri: Salihli Potada Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

Salihli Potada Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

1 saat önce

Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Büyük Erkek Basketbol Takımı, Pazartesi günü(yarın) şampiyonluk maçına çıkıyor.

Salihli Potada Şampiyonluk Maçına Çıkıyor, System.String[]
Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Büyük Erkek Basketbol Takımı, Pazartesi günü(yarın) şampiyonluk maçına çıkıyor.

Salihli'yi basketbolda başarılı bir şekilde temsil eden Salihli Belediyespor Büyük Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Ergüspor'u 68-36 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip yarın akşam şampiyonluk maçında Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Salihli Belediye Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 19: 00'da başlayacak olan karşılaşmayı Salihli Belediyespor kazanırsa şampiyon olup, adını bölgesel lige yazdıracak.

Tüm taraftarları maça davet eden Antrenör Öztürk "Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız yolda artık sona geldik. Bugünkü şampiyonluk maçına tüm Salihli halkına ve basketbol severleri bekliyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

basketbol, Salihli Belediyespor, Salihli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Potada Şampiyonluk Maçına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]