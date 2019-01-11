Salihli Sanayi Sitesi Artık Daha Güvenli

Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İslam Korkusuz, asayiş ve güvenliğin sağlanması adına sanayi sitesine kurdukları 4'ü hareketli olmak üzere kurdukları toplam 60 kamera ile 7 gün 24 saat izlendiğini söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İslam Korkusuz, asayiş ve güvenliğin sağlanması adına sanayi sitesine kurdukları 4'ü hareketli olmak üzere kurdukları toplam 60 kamera ile 7 gün 24 saat izlendiğini söyledi.



Kameraların gece görüş özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü olduğunu belirten Korkusuz, Salihli Sanayi Sitesinin artık daha güvenli olduğunu dile getirdi. Korkusuz, "Hırsızlık ve diğer olaylarda ihtiyaç olması ve talep edilmesi halinde görüntüleri de emniyet güçlerimizle paylaşabiliriz" dedi. Sistemin altyapısı ve maliyetlerinin kooperatif tarafından karşılandığını ifade eden Korkusuz, "Sanayicilerimizin güvenliğine hizmet etmek temel amacımız. Her şey sanayicimiz için" diye konuştu. - MANİSA

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