Salihli SGK'ya yeni bina yapılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) yeni hizmet binası yapımına başlandı.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, ilçeye yakışır bir sosyal güvenlik merkezi hizmet binası kavuşturma adına başlattıkların çalışma kapsamında inşaatın faaliyete başladığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Sevgi Yolu'nda bulunan ve fiziki olarak istenilen düzeyde olmayan bir yerde hizmet verdiğini belirten Dinç, yeni merkez binasının kısa süre içerisinde hizmete başlayacağını söyledi. Dinç, "Salihlimize yakışır bir SGM binası kazandırma adına girişimlerimiz olmuştu. Bunun sonucunda Mehmetçik Parkı karşısında bulunan eski Şehir Sineması'nın olduğu alanda 2 katlı yeni bir hizmet binası için çalışmalar başlamış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından yürütülen SGM hizmet binası kısa sürede tamamlanıp hizmete başlayacak. Bu hizmet binamızla birlikte Salihlimiz modern bir Sosyal Güvenlik Merkezine kavuşmuş olacak. AK Parti iktidarı olarak ilçemizdeki kamu yatırımları artarak devam edecek. Her şey, vatandaşlarımızın daha iyi ve konforlu biz hizmet alabilmesi içindir." dedi. - MANİSA