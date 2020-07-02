Salihli Ticaret Borsası, TMO'nun yeni sezonda da alım yapmasını istiyor - Son Dakika

Salihli Ticaret Borsası, TMO'nun yeni sezonda da alım yapmasını istiyor

Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2020-2021 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunda da alım yapmasını beklediklerini söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2020-2021 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunda da alım yapmasını beklediklerini söyledi.

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Borsa olarak yıllardır her platformda ülkenin stratejik tarım ürünleri olan çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, kuru incir, kuru kayısı gibi ürünlerde bir stok müessesi ile rekabet kurulunun kurulmasının gerektiğini dile getirdiklerini belirten Aksoy "Stok müessesinin kurulması ile her yıl fazlalık olan ürünler bu müessese tarafından satın alınarak ürünün az olduğu yıllarda piyasaya sürülmeli böylece istikrarlı bir fiyat artışı sağlandığı gibi hiçbir kesimde mağdur olmaz. Son 3 yıldır Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Türkiye'nin ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı yapmaktadır. Sezon başında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin fazla olması dolayısı ile düşük fiyattan açılan piyasalar TMO'nun kuru üzüm alımı sonrasında fiyatların arttığına hepimiz şahit olduk. Bu fiyatların korunması için TMO'nun desteğinin 2020-21 sezonunda da devam etmeli. Ayrıca yine okullarda kuru üzüm dağıtımı yapılmasına devam edilerek, çocuklarımızın kuru üzüm yeme alışkanlığı arttırılmalı" dedi.


İç piyasada çekirdeksiz kuru üzümün yeteri kadar tüketilmediğini vurgulayan Aksoy, "Özellikle ülkemizin ve dünyanın yaşadığı korona virüsü salgınında sağlıklı beslenmenin ve vücut direncinin yüksek olmasının ne kadar önemli olduğu görüldü. Besin ve enerji değeri yüksek olan çekirdeksiz kuru üzümünden her gün bir avuç tüketmek hem bizi zinde tutarken, hem de vücudumuzun ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri almamızı sağlar. Bugün ülkemizden en büyük kuru üzüm alıcısı olan İngiltere de okullarda öğrencilere üzüm dağıtılmaktadır." dedi.


Üzüm üreticilerine ilaç kalıntısı konusunda uyaran Aksoy, "Her yağan yağmur sonrası üretici olarak ilaçlama yapmak zorundayız. Atacağımız ilaçların mutlaka reçeteli olmasına ve yasaklı olmamasına dikkat etmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız hastalık ve zararlı organizmaların ürüne zarar vermesini önlemek için kullanılan 16 pestisit (kimyasal tarım ilacı) aktif maddesini kısa süre önce yasakladı. Bu konuda önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız, Tariş ve İlçemizdeki İhracatçı firmalarımız ile üreticilerimizi yine bilgilendireceğiz. Kuru üzümde kalıntı ile mücadele için en etkili yöntem olan biyoteknik mücadele desteğinin arttırılması gerektiğini de Bakanlığımıza yazılı olarak bildirdik. Biz Borsamız olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki İlçemizin en büyük gelir kaynağı tarım. Üreticimiz kazanacak ki, esnafımız da kazansın" diye konuştu. - MANİSA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Salihli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli Ticaret Borsası, TMO'nun yeni sezonda da alım yapmasını istiyor - Son Dakika Ekonomi

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