Son Dakika Haberleri: Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü müjdesi

Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü müjdesi

5 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamları tarafından uzun süredir kurulması istenen Salihli Gümrük Müdürlüğü için onay alındığı öğrenildi.

Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü müjdesi, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamları tarafından uzun süredir kurulması istenen Salihli Gümrük Müdürlüğü için onay alındığı öğrenildi.

Salihli'de ihracatçıların uzun yıllardır talep ettiği Gümrük Müdürlüğünün kurulması ile ilgili müjdeli gelişmeyi AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç verdi. Salihli'de özellikle Organize Sanayi Bölgesindeki hızlı gelişim süreci ile birlikte Gümrük Müdürlüğü'ne büyük bir talep oluşmaya başladığını ifade eden Dinç "Salihli'de Gümrük Müdürlüğü ile ilgili olarak taleplerimiz sürekli gündemde idi. Bu konuda özellikle Manisalı hemşerimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın çok ciddi bir hassasiyeti vardı. Bakanımızın başlatmış olduğu çalışma neticesinde Salihli Organize Sanayi Bölgesine katkı sağlayacak olan Gümrük Müdürlüğümüzü onaylattırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alaşehir'dekine benzer bir model ile Salihli Organize Sanayi Bölgesinde de tırların yanaşabildiği büyük bir gümrük Müdürlüğüne en kısa sürede kavuşacağız. Salihli sanayisi ve ihracatçısı adına ilçemize kazandırılan bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:43 Kaynak: İHA
Manisa, Salihli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor? Son Paralarıyla İş Kurdular, Kazanacakları Parayla Evlenecekler Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:13:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]