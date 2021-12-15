Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı - Son Dakika
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Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı

15.12.2021 02:18

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alana yapılan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde çalışmalar tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alana yapılan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde çalışmalar tamamlandı.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Salihli'nin yıllardır çözülmeyen otopark sorununu çözmek artan pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırıan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısısı içerisinde 500 araçlık kapalı otopark, 700 tezgahlı modern pazaryeri, 40 bedesten dükkanı, mescid, bebek bakım odası, kafeterya gibi sosyal yaşam alanları da yer alıyor. Salihli ilçemize hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı - Son Dakika
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