Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor

6 saat önce

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor, System.String[]

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde, yapılan şikayet üzerine hijyen kurallarına uymayan, hiçbir kontrole tabi tutulmadan açıkta ürün satışı yapan seyyar satıcılara gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem uygulandı.


Vatandaşlardan ve esnaflardan gelen şikayetlerin değerlendirildiğini belirten Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan şahısların, vergisini veren esnafları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, denetimlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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