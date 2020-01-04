Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde, yapılan şikayet üzerine hijyen kurallarına uymayan, hiçbir kontrole tabi tutulmadan açıkta ürün satışı yapan seyyar satıcılara gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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