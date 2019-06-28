Son Dakika Haberleri: Salihli Ziraat Odası karasinek ve sivrisineğe savaş açtı
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Salihli Ziraat Odası karasinek ve sivrisineğe savaş açtı

12 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında karasinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla mahallelerde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Salihli Ziraat Odası karasinek ve sivrisineğe savaş açtı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında karasinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla mahallelerde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Amaçlarının vatandaşların karasinek ve sivrisineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamak olduğunu vurgu yapan Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bilindiği gibi yaz sezonunda özellikle hayvancılıkla uğraşan mahallelerimiz sivrisinek ve karasinek oldukça rahatsız oluyorlar. Bizde Salihli Ziraat Odası olarak karasinek ve sivrisineğe karşı savaş açtık" dedi.

Yalvaç, ilçede ilk olarak Pazarköy, Emirhacılı, Çökelek, Tekelioğlu, Karayahşi, Çayköy, Mevlütlü, Torunlu, Hacılı, Durasıllı, Hasalan, Çavlu, Eldelek, Poyrazdamları, Karapınar ve Keli Mahallelerinde ilaçlama çalışmasının yapıldığını diğer mahallelerde de ilaçlama çalışmasının yapılacağını söyledi.

İlaçlama çalışmalarında insan, bitki ve hayvan sağlığını ön planda tutulduğunu belirten Yalvaç, ilaçlamaların ise akşam saatlerinde yapıldığını söyledi. Vatandaşların uygulamadan oldukça memnun olduğunu da dile getiren Yalvaç, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
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