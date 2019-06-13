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Salihlili 2 judocuya Balkan Şampiyonası'nda milli görev

1 saat önce

Salihli Belediyespor Judo Takımından Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım forması altında madalya arayacak.

Salihlili 2 judocuya Balkan Şampiyonası'nda milli görev, System.String[]
Salihli Belediyespor Judo Takımından Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım forması altında madalya arayacak.

15-16 Haziran tarihleri arasında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında Salihli Belediyespor'un başarılı judocuları 44 kg'da Ceren Yılmaz ile 60 kg'da Abdülkadir Atılgan Ay-yıldızlı forma ile madalya mücadelesi verecek.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım ve Salihli Belediyespor'u temsil edecek olan Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan'a başarılar diledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
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