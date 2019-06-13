Salihlili 2 judocuya Balkan Şampiyonası'nda milli görev
1 saat önce
Salihli Belediyespor Judo Takımından Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım forması altında madalya arayacak.
Salihli Belediyespor
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Judo Takımından Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım forması altında madalya arayacak.
15-16 Haziran tarihleri arasında Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'te gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında Salihli Belediyespor'un başarılı judocuları 44 kg'da Ceren Yılmaz ile 60 kg'da Abdülkadir Atılgan Ay-yıldızlı forma ile madalya mücadelesi verecek.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda
, milli takım forması ile Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasında milli takım ve Salihli Belediyespor'u temsil edecek olan Ceren Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan'a başarılar diledi. - MANİSA
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