Son Dakika Haberleri: Salihlili 5 Judocu Milli Takım Kampında

Salihlili 5 Judocu Milli Takım Kampında

1 saat önce

Salihlili 5 milli judocu 24 Mart tarihine kadar devam edecek olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Salihlili 5 Judocu Milli Takım Kampında, System.String[]
Salihlili 5 milli judocu 24 Mart tarihine kadar devam edecek olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Bünyesinde birçok milli sporcu barından Salihli Belediyespor Judo Takımı ve 1922 Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da yapılacak olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına 5 sporcu yolladı. Kampa Salihli Belediyespor Judo Takımı'ndan Hilal Öztürk, Sümeyye Demir, Şilan Bitgin, Aysun Ağdeve ile Salihli 1922 Gençlik ve Spor Kulübü'nden Duygu Dirgen katıldı.

24 Mart tarihine kadar Ankara'da gerçekleştirilecek olan kamp sonrası milli judocular, Çekya'da yapılacak olan Avrupa Kupasına katılacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi Çekya'daki Avrupa Kupası'nda temsil edecek olan Salihlili milli judocular Öztürk, Demir, Bitgin, Ağdeve ve Dirgen'e başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Spor
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