Son Dakika Haberleri: Salihlili 7 judocu milli takım kampında
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Salihlili 7 judocu milli takım kampında

1 saat önce

Judoda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren ve milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı, 2-23 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Ümitler Judo Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Salihlili 7 judocu milli takım kampında, System.String[]

Judoda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren ve milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı, 2-23 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Ümitler Judo Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.


Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı sporcularından Hilal Öztürk, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve, Duygu Dirgen, Tuğba Yılmaz, Nehir Ekşi ve Şilan Bitgin Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladı.


Eylül ayı sonunda Kazakistan'da düzenlenecek olan Ümitler Judo Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve Salihli'yi başarılı judocu Hilal Öztürk temsil edecek. Judo da kariyerinin zirvesine tırmanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Kazakistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında da Türkiye'ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi ve Salihli'yi Ümitler Judo Dünya Şampiyonasında temsil edecek olan Belediyesporlu Judoculara başarılar diledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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