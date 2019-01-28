Son Dakika Haberleri: Salihlili Judocu Türkiye Şampiyonu Oldu

Salihlili Judocu Türkiye Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda rakiplerini yenen Salihlili judocu Hilal Öztürk, Türkiye Şampiyonu oldu.

Salihlili Judocu Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda rakiplerini yenen Salihlili judocu Hilal Öztürk, Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 61 ilden 324'ü kadın, toplam 803 sporcu katılımı ile gerçekleştirildi. Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde Ümitler Türkiye Şampiyonasına katılan Salihlili judocular dan Hilal Öztürk +70 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Duygu Dirgen ise +70 kilogramda Türkiye 2.si oldu. Şampiyona da ayrıca 48 kilogramda Sümeyye Demir, 57 kilogramda Şilan Bitgin ve 73 kilogramda İsmail Yılmaz 3.olurken, 40 kilogramda Aysun Ağdeve ve +90 kilogramda Ozan Erol 7., 57 kilogramda ise Tuğba Yılmaz 9.oldu.

Tüm sporcuları elde ettikleri bu başarılarından dolayı tebrik eden Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, "Sporcularımız Milli takıma seçilerek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmışlardır" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Hilal Öztürk, 19 Mayıs, Samsun, Türkiye, Spor
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