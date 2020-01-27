Salihlili judocu Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Salihlili judocu Türkiye Şampiyonu oldu

6 saat önce

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Kilis'te gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan zaferle döndü.

Salihlili judocu Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Salihli Belediye spor Judo Takımı, Kilis'te gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan zaferle döndü. Şampiyonada, +70 kilogramda Salihli Belediyespor'lu judocu Duygu Dirgen Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Judo Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 24-26 Ocak tarihleri arasında Kilis'te gerçekleştirildi. Beşevler Spor Salonunda yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında, Salihli Belediyespor'lu Duygu Dirgen Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Özlem Ayaz yönetiminde şampiyonada mücadele eden ve takım halinde elde ettiği derecelerle madalyaları toplayan Salihli Belediyespor, turnuvada göz doldurdu.


Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında, +70 kilogramda Duygu Dirgen Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkarken, 40 kilogramda Nehir Ekşi ve 57 kilogramda Şilan Bitgin 2., 44 kilogramda Ceren Yılmaz ve 57 kilogramda Tuğba Yılmaz 3., 40 kilogramda Aysun Ağdeve 5. ve 50 kilogramda Kemalcan Çavdar 7. oldu.


Türkiye Şampiyonu olan Duygu Dirgen'i kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor'un amatör spor dallarında başarıya koştuğunu belirterek Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında madalya kazanan sporcular ile teknik heyeti tebrik etti. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Türkiye, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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