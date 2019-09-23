Son Dakika Haberleri: Salihlili judocular Balkan Şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Salihlili judocular Balkan Şampiyonu oldu

1 saat önce

Karadağ'ın Budva kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Ay-yızlı forma ile mücadele eden Salihlili judocular Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen Balkan Şampiyonu oldu.

Salihlili judocular Balkan Şampiyonu oldu, System.String[]

Karadağ'ın Budva kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Ay-yızlı forma ile mücadele eden Salihlili judocular Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen Balkan Şampiyonu oldu.


8 ülkeden 64'ü kadın olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Balkan Şampiyonası, Karadağ'ın Budva kenti yapıldı. Ev sahibi Karadağ'ın yanı sıra Türkiye ile birlikte Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya'nın katıldığı şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımından 40 kilogramda Aysun Ağdeve ve 48 kilogramda Sümeyye Demir, 1922 Salihli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu +70 kilogramda Duygu Dirgen rakiplerini yenerek, Ay-yıldızlı forma ile altın madalyanın sahibi olup, Balkan Şampiyonu oldu.


Balkan şampiyonları ile gurur duyduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Karadağ'da Balkan Şampiyonu olup, Ay-yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutan sporcularımız Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen'i kutluyorum. Ayrıca bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörlerimiz Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'ı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Makedonya, Karadağ, Salihli, Budva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!
Levent Şahin tercihleriyle sınıfta kaldı! Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri! Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihlili judocular Balkan Şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]