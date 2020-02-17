Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor

Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu

6 saat önce

Salihlili judocular Afyonkarahisar'da yapılan Okulsporları Liseler Türkiye Şampiyonasında önemli başarılara imza attı.

Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu, System.String[]

Salihlili judocular Afyonkarahisar'da yapılan Okulsporları Liseler Türkiye Şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Şampiyonada 48 kilogramda Sümeyye Demir ve +70 kilogramda Duygu Dirgen Türkiye şampiyonu oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Judo Federasyonunca düzenlenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Judo Gençler Türkiye birinciliği final müsabakaları Afyonkarahisar'da yapıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 50 ilden 230 sporcu katılırken, Salihlili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.


Şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı judocusu Sümeyye Demir 48 kilogramda, 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü judocusu Duygu Dirgen +70 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca şampiyonada 73 kilogramda İsmail Yılmaz ve +90 kiloda Ozan Erol 2., 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 44 kilogramda Ceren Yılmaz ve +70 kilogramda Hilal Öztürk 3., 57 kilogramda Tuğba Yılmaz, 70 kilogramda Fazilet Duman ve +90 kilogramda Mehmet Emin Çolakçivi 5.olurken, 40 kilogramda ise Nehir Ekşi 7. oldu.


Judocuları başarılarından dolayı tebrik eden Judo Antrenörü Oktay Ayaz, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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