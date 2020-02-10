Salihlili judocular, Denizli'de 5 altın madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihlili judocular, Denizli'de 5 altın madalya kazandı - Son Dakika Spor

Salihlili judocular, Denizli'de 5 altın madalya kazandı

7 saat önce

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Birinciliği müsabakalarında 5 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Salihlili judocular, Denizli'de 5 altın madalya kazandı, System.String[]

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Birinciliği müsabakalarında 5 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Müsabakalarda topladığı 5 birincilik madalyası ile büyük bir başarıya imza atan Salihli Belediyesporlu judocular, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.


Türkiye Judo Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Birinciliği müsabakaları, 150 sporcunun katılımıyla Denizli'de düzenlendi. Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Ferhat Duman ve Raziye Ersoy yönetiminde turnuvaya 6 sporcu ile katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı, topladığı 5 altın ve 1 gümüş madalya ile göz doldurdu.


Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Birinciliği müsabakalarında 34 kilogramda Mehmetcan Özgan, 42 kilogramda Batın Emre Özdemir, 50 kilogramda Süleyman Türk, 63 kilogramda Kerimenur İşbecer ve +66 kilogramda İrfan Yıldırım altın madalyanın sahibi olurken 40 kilogramda Duygu Yılmaz gümüş madalya kazandı.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Anadolu Yıldızlar Lig Grup Birinciliği maçlarında madalya kazanan Belediyesporlu judocular ile antrenörleri tebrik ederek genç sporculara Türkiye Finallerinde başarılar diledi. - MANİSA

Salihli, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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